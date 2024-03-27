Латвия объявила об очередной высылке российского дипломата

МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата

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Министерство иностранных дел Латвии объявило одного российского дипломата персоной нон грата и обязало его покинуть страну до 10 апреля. Как сообщается на сайте латвийского внешнеполитического ведомства, такое решение было принято главой МИД республики.

Фото: Openverse by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0

Указанному российскому дипломату предписано выехать из Латвии до конца дня 10 апреля. Временному поверенному в делах РФ в Латвии Олегу Зыкову был заявлен протест в связи с тем, что, по мнению латвийской стороны, посольство России продолжает некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию государственных учреждений и органов власти латвийского государства, а также на разжигание ненависти среди общества в Латвии.