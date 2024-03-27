Латвия объявила об очередной высылке российского дипломата

Министерство иностранных дел Латвии объявило одного российского дипломата персоной нон грата и обязало его покинуть страну до 10 апреля. Как сообщается на сайте латвийского внешнеполитического ведомства, такое решение было принято главой МИД республики.
Указанному российскому дипломату предписано выехать из Латвии до конца дня 10 апреля. Временному поверенному в делах РФ в Латвии Олегу Зыкову был заявлен протест в связи с тем, что, по мнению латвийской стороны, посольство России продолжает некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию государственных учреждений и органов власти латвийского государства, а также на разжигание ненависти среди общества в Латвии.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.