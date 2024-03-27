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Буданов* назвал главную угрозу нацбезопасности Украины

Глава ГУР назвал Telegram проблемой нацбезопасности страны

1:42
Мир

В заявлении руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова*, которому в России предъявлено обвинение в причастности к терактам, мессенджер Telegram назван проблемой для национальной безопасности страны.

Глава ГУР назвал Telegram проблемой нацбезопасности страны
Фото: www.flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Буданов* выразил мнение, что в Telegram любой человек может создать канал и распространять любую информацию, прикрываясь свободой слова, что неприемлемо.

По словам Буданова*, хотя он абсолютно против притеснения свободы слова, в данном случае ситуация зашла слишком далеко. Он отметил, что Telegram читают многие, и это наносит разрушительный эффект внутри страны, однако благодаря мессенджеру можно доносить информацию до людей на оккупированных территориях.

25 марта группа депутатов Верховной рады Украины зарегистрировала законопроект о государственном регулировании мессенджера Telegram на территории страны. Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. В ноябре 2023 года тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.

Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал о создании списка из 355 ресурсов в Telegram, якобы занимающихся дезинформацией, среди которых российские СМИ, включая РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру", а также Telegram-канал украинского издания "Страна" — "Политика cтраны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.

* - Внесен в список террористов и экстремистов

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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