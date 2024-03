В США заявили, что не имеют причастности к ударам украинских беспилотников по территории России

Your browser does not support the audio element.

В США отрицают причастность к украинским ударам по объектам на территории России. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что Соединенные Штаты не поощряют и не содействуют атакам на российскую территорию, комментируя недавние атаки киевских беспилотников на российские объекты энергетической инфраструктуры.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.