В США заявили, что не имеют причастности к ударам украинских беспилотников по территории России

Госсекретарь США Джеффри Пайатт заявил, что США не поощрают и не содействуют атакам ВСУ по территории России

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В США отрицают причастность к украинским ударам по объектам на территории России. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что Соединенные Штаты не поощряют и не содействуют атакам на российскую территорию, комментируя недавние атаки киевских беспилотников на российские объекты энергетической инфраструктуры.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Пайатт уклонился от комментариев по поводу сообщений в газете Financial Times о том, что Вашингтон якобы призвал Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив о возможном росте мировых цен на нефть. Он заявил, что не будет комментировать дипломатические обмены.

С начала месяца украинские беспилотные летательные аппараты атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае. Российские власти неоднократно заявляли, что Украина превратилась в террористическое государство, не гнушающееся никакими средствами. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила украинское "террористическое государство" в совершении терактов в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России с помощью беспилотников ВСУ.