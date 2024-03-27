В США заявили, что не имеют причастности к ударам украинских беспилотников по территории России

В США отрицают причастность к украинским ударам по объектам на территории России. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что Соединенные Штаты не поощряют и не содействуют атакам на российскую территорию, комментируя недавние атаки киевских беспилотников на российские объекты энергетической инфраструктуры.
Пайатт уклонился от комментариев по поводу сообщений в газете Financial Times о том, что Вашингтон якобы призвал Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив о возможном росте мировых цен на нефть. Он заявил, что не будет комментировать дипломатические обмены.
С начала месяца украинские беспилотные летательные аппараты атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае. Российские власти неоднократно заявляли, что Украина превратилась в террористическое государство, не гнушающееся никакими средствами. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила украинское "террористическое государство" в совершении терактов в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России с помощью беспилотников ВСУ.
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