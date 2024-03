В Европе призывают Китай убедить Россию прекратить боевые действия на территории Украины

В Европе желают, чтобы Китай, обладающий значительным геополитическим влиянием, использовал свой авторитет для побуждения России прекратить военные действия на территории Украины. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам своего официального визита в Пекин, состоявшегося 26-27 марта.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.