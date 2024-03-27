В Европе призывают Китай убедить Россию прекратить боевые действия на территории Украины

Премьер-министр Нидерландов заявил, что Китай должен повлиять на Россию в вопросе Украины

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В Европе желают, чтобы Китай, обладающий значительным геополитическим влиянием, использовал свой авторитет для побуждения России прекратить военные действия на территории Украины. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам своего официального визита в Пекин, состоявшегося 26-27 марта.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Рютте подчеркнул, что Китай играет решающую роль в обеспечении экономической стабильности, международной безопасности и перехода к "зеленой" экономике, а также является крупным торговым партнером для Нидерландов. По этим причинам Нидерландам необходимо поддерживать диалог и сотрудничество с Китаем.

Одной из ключевых тем обсуждения во время визита в Пекин стала позиция Китая относительно ситуации на Украине. Рютте выразил надежду, что Китай использует свое влияние для оказания давления на Россию с целью прекращения военных действий.

В феврале 2023 года китайские власти опубликовали документ, содержащий 12 пунктов по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. В нем содержались призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности и решению гуманитарного кризиса на Украине.

Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируются постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле отмечали, что в настоящее время отсутствуют предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло, и приоритетом для России является достижение целей специальной военной операции, на данный момент это возможно только военным путем.

Согласно заявлениям Кремля, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, требования Москвы хорошо известны. Президент РФ Владимир Путин отметил, что если на Украине хотят переговорного процесса, необходимо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.