Великобритания впервые за 6 лет ответила на конскульский запрос МИД РФ относительно семьи Скрипалей

Дочь предателя Скрипаля всё ещё жива, о нём самом ничего не известно

1:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Представитель МИД РФ Мартия Захарова сообщила, что Великобритания впервые с 2018 года ответила на консульский запрос МИД РФ относительно Сергея и Юлии Скрипалей. Юлия жива и от консульской помощи отказывается, о Сергее никаких известий нет, так что возможно, его уже нет среди живых.

Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

"Дело Скрипалей" стало сенсацией 2018 года и привело к грандиозному дипломатическому скандалу. 4 марта 2018 года в Солсбери в Великобритании нашли на лавочке в бессознательном состоянии Сергея и Юлию Скрипалей. Сергей был перебежчиком из ФСБ и жил в Великобритании, будучи в своё время обменян на российского разведчика, схваченного британскими спецслужбами. Дочь приехала навестить его, и обоих нашли в состоянии комы. Российские медики не имеют сведений о том, чем их на самом деле отравили, но Великобритания распространила версию, что Скрипалей отравили российские спецслужбы ядом "Новичок". Город был фактически на осадном положении, всюду работали войска, якобы проводившие обеззараживание местности, хотя никто кроме Скрипалей не пострадал.

Да и сами Скрипали нашлись в том же году. Они выжили. Юлия Скрипаль на камеру отказалась от помощи России. Сергей Скрипаль на связь не выходил, по всей видимости, его без лишнего шума ликвидировали сами британцы. Скандал с отравлением Скрипалей стал поводом для масштабной кампании против России и существенно испортил отношения России и Запада.