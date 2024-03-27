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The Daily Telegraph: Великобритания не готова к длительной войне с Россией

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Мир

Дискуссии в комитете по обороне Великобритании пролили свет на серьезные проблемы, связанные с готовностью страны к длительному конфликту с Россией.

The Daily Telegraph: Великобритания не готова к длительной войне с Россией
Фото: Wikipedia by Lt Col John Skliros is licensed under Open Government Licence version 1.0

Член комитета по обороне от партии Тори Марк Франсуа откровенно признал уязвимость страны, заявив, что у Великобритании нет необходимых запасов боеприпасов и оборудования, чтобы вести полномасштабную войну с Россией дольше "пары месяцев".

Заместитель начальника штаба обороны генерал-лейтенант сэр Роб Макгоуэн поддержал опасения Франсуа, признав, что в случае затяжного конфликта с Россией имеющиеся у Великобритании ресурсы действительно будут исчерпаны в короткие сроки. Однако он подчеркнул важность альянса НАТО, предположив, что возможности коллективной обороны могут компенсировать ограничения Великобритании, сообщает The Daily Telegraph.

Подтвердив готовность Великобритании к конфликтам, он признал, что страна недостаточно подготовлена к затяжной войне с Россией.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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