Не продержится и пары месяцев в войне с Россией: военное руководство Великобритании обеспокоено нехваткой боеприпасов

The Daily Telegraph: Великобритания не готова к длительной войне с Россией

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Дискуссии в комитете по обороне Великобритании пролили свет на серьезные проблемы, связанные с готовностью страны к длительному конфликту с Россией.

Фото: Wikipedia by Lt Col John Skliros is licensed under Open Government Licence version 1.0

Член комитета по обороне от партии Тори Марк Франсуа откровенно признал уязвимость страны, заявив, что у Великобритании нет необходимых запасов боеприпасов и оборудования, чтобы вести полномасштабную войну с Россией дольше "пары месяцев".

Заместитель начальника штаба обороны генерал-лейтенант сэр Роб Макгоуэн поддержал опасения Франсуа, признав, что в случае затяжного конфликта с Россией имеющиеся у Великобритании ресурсы действительно будут исчерпаны в короткие сроки. Однако он подчеркнул важность альянса НАТО, предположив, что возможности коллективной обороны могут компенсировать ограничения Великобритании, сообщает The Daily Telegraph.

Подтвердив готовность Великобритании к конфликтам, он признал, что страна недостаточно подготовлена к затяжной войне с Россией.