Дискуссии в комитете по обороне Великобритании пролили свет на серьезные проблемы, связанные с готовностью страны к длительному конфликту с Россией.
Член комитета по обороне от партии Тори Марк Франсуа откровенно признал уязвимость страны, заявив, что у Великобритании нет необходимых запасов боеприпасов и оборудования, чтобы вести полномасштабную войну с Россией дольше "пары месяцев".
Заместитель начальника штаба обороны генерал-лейтенант сэр Роб Макгоуэн поддержал опасения Франсуа, признав, что в случае затяжного конфликта с Россией имеющиеся у Великобритании ресурсы действительно будут исчерпаны в короткие сроки. Однако он подчеркнул важность альянса НАТО, предположив, что возможности коллективной обороны могут компенсировать ограничения Великобритании, сообщает The Daily Telegraph.
Подтвердив готовность Великобритании к конфликтам, он признал, что страна недостаточно подготовлена к затяжной войне с Россией.
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