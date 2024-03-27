Французская журналистка в прямом эфире восторгалась действиями террористов

На французском телевидении восхищены "мастерством" украинских террористов в Подмосковье

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В прямом эфире одного из центральных французских телеканалов журналистка Анна Нива, не срывая восторга, комментировала кадры расстрела людей в "Крокус Сити холле". Она едва ли не аплодировала их выучке и боевой слаженности. При этом Нива называла террористов именно "украинцами" и ни разу не обмолвилась об исламистах. Она прямо заявила, об "успехе украинцев в "Крокусе"". Впрочем, когда мадам поняла, что нарушает инструкции в методичке касательно освещения теракта в плане указания на виновников, она поправила себя, сказав, что возможно, что это - не украинцы. Однако будь они (лица, вызывающие её восхищение) украинцами, то они заслуживали бы всяческого одобрения.

Фото: МВД РФ

"Но все же следует сказать, что если это украинцы, то это мастерский ход. Я не говорю, что это они, но если это украинцы, то это феноменально!"

По сути дела, высказывания журналистки очевидно подпадают под статью "Оправдание терроризма", во Франции тоже имеется ответственность за подобного рода одобрительные высказывания о террористах.

если бы телеведущая в своё время так же восторгалась действиями исламских фанатиков, постоянно совершавших теракты в 2010-ые годы, то едва ли власти республики и общественность разделили бы её восторг.