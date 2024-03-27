На Украине ждут выделения денег от Банка развития Совета Европы

Минфин Украины заявило о предстоящей помощи от Банка развития

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Министерство финансов Украины сообщило о предстоящем получении финансовой помощи от Банка развития Совета Европы в размере 100 миллионов евро.

Фото: Council of Europe is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Эти средства будут направлены на реализацию проекта "HOME. Компенсация за уничтоженное имущество", одобренного административным советом банка в конце марта. Благодаря данному проекту планируется выплатить компенсации по более чем 2 тысячам жилищных сертификатов.

По словам главы налогового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, украинские власти надеются в марте получить рекордную сумму западной помощи, достигающую 9 миллиардов долларов. Ранее председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа отмечала, что почти половина годового бюджета Украины, составляющего 87 миллиардов долларов, выделена на оборонные расходы, в то время как внутренние доходы страны составляют лишь 46 миллиардов долларов. Ожидается дальнейшее увеличение дефицита бюджета из-за предстоящей волны мобилизации, требующей значительных средств на зарплаты, обучение и оснащение призывников.

Парламентарий Александра Устинова подчеркивала, что дефицит государственного бюджета Украины покрывается за счет западного финансирования. В случае прекращения помощи со стороны США украинским властям придется обращаться за поддержкой к странам G7. В конце ноября президент Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год, предусматривающий дефицит более 43 миллиардов долларов.