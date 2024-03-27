Южная Корея уточнила позицию своего министра обороны, назвавшего "резню в Буче" недоказанной

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сика: косвенные доказательства подтвердили события в Буче

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Южнокорейское Министерство обороны прокомментировало комментарии министра Син Вон Сика о событиях в Буче, заявив РИА Новости, что он имел в виду отсутствие официального решения Международного уголовного суда по этому вопросу. Однако, сам факт произошедшего, по его мнению, "явно" подтвержден "косвенными доказательствами".

Фото: www.president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ранее Син Вон Сик, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности оставления тел якобы убитых гражданских лиц при организованном выводе воинских подразделений, заявил, что давать оценки по этому поводу "неуместно", поскольку "резня в Буче" пока "окончательно не установлена как явный факт". Это отличалось от официальных оценок большинства стран Запада.

В отношении практики очистки полей сражения, министр указал на основополагающие принципы действий всех армий мира, включая принцип "сначала наказывай, потом докладывай" в отношении реакции на возможные провокации КНДР.

Южнокорейское Министерство обороны подчеркнуло, что Син Вон Сик, комментируя тему "резни в Буче", использовал выражение "факты еще не были явно установлены" с точки зрения того, что хотя резня в Буче была подтверждена посредством различных косвенных доказательств как явный факт, решение Международного уголовного суда по этому вопросу еще не было принято. Как именно возможно явно подтвердить что-то косвенными доказательствами, не указали представители ведомства.

В мире существует несколько стран, в которых проживает большая часть населения, таких как Россия, США, Китай, Индия и Южная Корея, которые не принимают участие в работе Международного уголовного суда (МУС) и не признают его решения. Украина также не является участником МУС, однако с 2014 года признает его юрисдикцию на своей территории. В то же время, Южная Корея активно участвует в работе суда, её представитель дважды избирался председателем в 2009–2015 годах.

В марте 2022 года МУС открыл расследование по предполагаемым военным преступлениям на Украине на основе рекомендаций нескольких стран, включая Южную Корею. Однако о результатах визита представителей суда на Украину, в том числе в Буче, не сообщается. ЛНР и ДНР подали более 3000 исков о военных преступлениях Киева в МУС и Европейский суд по правам человека за восемь лет конфликта в Донбассе, но ни одно дело не рассматривалось.

Глава южнокорейского министерства обороны осудил действия России на Украине как "незаконную агрессию" и объяснил, что правительство Южной Кореи "осуждает" якобы "продолжающиеся бомбардировки гражданских объектов". Он также отметил, что соблюдение международного порядка, основанного на "правиле, предполагающем недопустимость изменения статус-кво на основе силы", должно быть нормой для существующих сейчас суверенных государств. Тем не менее, те, кто нарушает этот "базовый дух ООН", находящийся в основе международного порядка после Второй мировой войны, подвергаются критике со стороны "всего мира".

Российское министерство обороны ранее заявляло, что российские военные не наносят удары по гражданским целям, а целями атак являются объекты военной инфраструктуры, места скопления военнослужащих и представителей военного руководства. Президент России Владимир Путин, объясняя причины специальной военной операции, указал, что России "не оставили шансов поступить иначе", так как "риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно".

Министерство обороны России заявило, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной провокацией со стороны Украины. Российское военное ведомство подчеркнуло, что за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

По данным Минобороны, российские подразделения полностью покинули Бучу 30 марта 2022 года, при этом выезды из города в северном направлении не блокировались. В то же время южные окраины, включая жилые кварталы, постоянно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к гибели людей в Буче и призывает международных лидеров не спешить с огульными обвинениями, а прислушаться к аргументам Москвы.

В январе текущего года глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, напомнил о своих неоднократных просьбах к генеральному секретарю ООН содействовать передаче Киевом списка имен тех, кто, по утверждениям украинской стороны, был убит российскими военнослужащими в Буче. Однако эти обращения остались без ответа. Лавров считает, что генсеку ООН не позволяют даже попытаться установить истину, которая могла бы разоблачить западных кукловодов. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтвердил получение запроса от Москвы о предоставлении списка жертв провокации в Буче.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает факт непередачи Киевом списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. Полянский отметил, что передача этих списков позволила бы сопоставить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, и подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты российскими войсками при отходе из города.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале поделился информацией о том, что в 2022 году переговоры с Украиной были близки к завершению. Однако после того, как российские войска были отведены от Киева, украинская сторона отказалась от всех достигнутых договоренностей. Более того, президент Украины Владимир Зеленский издал указ, законодательно запрещающий ведение переговоров с Россией.

В конце ноября прошлого года Давид Арахамия, глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, сделал заявление о том, что военные действия на Украине могли быть прекращены еще весной 2022 года. Тем не менее, украинские власти отказались от нейтралитета страны после переговоров с российской стороной в Стамбуле. По словам Арахамии, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Киев не подписывать никаких соглашений с РФ и продолжать военные действия.