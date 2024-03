Южная Корея уточнила позицию своего министра обороны, назвавшего "резню в Буче" недоказанной

Your browser does not support the audio element.

Южнокорейское Министерство обороны прокомментировало комментарии министра Син Вон Сика о событиях в Буче, заявив РИА Новости, что он имел в виду отсутствие официального решения Международного уголовного суда по этому вопросу. Однако, сам факт произошедшего, по его мнению, "явно" подтвержден "косвенными доказательствами".

Фото: www.president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International