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Американка рассталась с парнем-сантехником, и он, уходя, украл у неё унитаз

Mirror: американка пожаловалась на бывшего, укравшего её унитаз

0:57
Мир » Северная Америка

Американка рассталась со своим парнем, и он, уходя, украл у неё унитаз. Душераздирающую историю поведала на Reddit сама её героиня. На тред обратила внимание Mirror во вторник.

Mirror: американка пожаловалась на бывшего, укравшего её унитаз
Фото: PxHere is licensed under CC0

Женщина решила покончить с отношениями с бойфрендом, потому что он напрягал её своей жадностью — не платил за свет, пока они жили вместе, и не оставлял чаевых официантам.

В одно не самое прекрасное утро дамочка не выдержала и приказала экс-возлюбленному убираться вон из её дома, а сама поднялась в спальню прилечь.

"Я уснула, пока он собирал вещи, и он украл мой туалет. Он лицензированный сантехник, поэтому знал, что делает", — рассказала пострадавшая.

Она призналась, что не знает, плакать или смеяться — это расставание стало самым необычным в её жизни.

Пока американка вынуждена бегать по нужде в ближайшее кафе, но скоро ей уже установят новую сантехнику — она уже вызвала мастера.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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