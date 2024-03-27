Действия Макрона приведут к изоляции и разделению Франции

Экс-глава минобороны Франции назвал Макрона нарциссом

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В своем интервью изданию Point, бывший министр обороны Франции Эрве Морен характеризовал президента Франции Эмманюэля Макрона как "ребенка-короля" и нарцисса из-за его заявлений о отправке войск на Украину.

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Морен отметил, что такие действия Макрона являются провокациями, направленными на собирание европейских лидеров в Елисейском дворце с целью разделения и изоляции Франции.

Он добавил, что за последние семь лет Макрон жил в своих "замках" и почти не видел настоящей Франции. По мнению Морена, нарциссизм Макрона приводит к бесполезным провокациям, таким как странные фотографии президента-боксера.

Кроме того, Морен отметил, что Франция не может односторонне принять решение о отправке войск на Украину, так как не имеет с ней общей границы. Это может привести к пересечению воздушных пространств других европейских стран, которые могут выступить против этого решения. В этом контексте, бывший министр обороны Франции выражает озабоченность по поводу позиции Макрона и его влияния на международную дипломатию.