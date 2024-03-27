Bloomberg: американские политики недовольны воинственностью президента Франции

Воинственность Макрона вызывает отторжение даже в США - агентство Bloomberg

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Ставшая постоянной воинственная риторика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России вызывает раздражение и тревогу у американских чиновников. Об этом со ссылкой на анонимных представителей президентской администрации сообщило агентство Bloomberg.

Фото: rossaprimavera.ru

Американские чиновники особенно были возмущены желанием президента Франции отправить войска стран НАТО на Украину.

"Неоднозначный комментарий по поводу "сапог на земле" вызвал мгновенный и очень публичный упрек со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и разгневал американских чиновников, которые в частном порядке говорят, что такой шаг может даже спровоцировать столкновение с Москвой".

Таким образом, американские политики возмущены стремлением Франции к эскалации конфликта с Россией. Во-первых, в этом стремлении они видят угрозу единству НАТО, во-вторых, в год предвыборной гонки тема Украины очень нежелательна для Демократической партии, которые бы предпочли эскалации временную заморозку, чтобы не дать повода для трампистов пугать американцев угрозой Мировой войны.

Однако вызывает раздражение и неспособность текущей американской администрации и США как лидера НАТО оказать эффективное воздействие на президента Франции, который всё более открыто примеривает на себя не только роль "первого в Европе", но и роль "первого на Западе".