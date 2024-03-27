Bloomberg: американские политики недовольны воинственностью президента Франции

Ставшая постоянной воинственная риторика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России вызывает раздражение и тревогу у американских чиновников. Об этом со ссылкой на анонимных представителей президентской администрации сообщило агентство Bloomberg.
Американские чиновники особенно были возмущены желанием президента Франции отправить войска стран НАТО на Украину.
"Неоднозначный комментарий по поводу "сапог на земле" вызвал мгновенный и очень публичный упрек со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и разгневал американских чиновников, которые в частном порядке говорят, что такой шаг может даже спровоцировать столкновение с Москвой".
Таким образом, американские политики возмущены стремлением Франции к эскалации конфликта с Россией. Во-первых, в этом стремлении они видят угрозу единству НАТО, во-вторых, в год предвыборной гонки тема Украины очень нежелательна для Демократической партии, которые бы предпочли эскалации временную заморозку, чтобы не дать повода для трампистов пугать американцев угрозой Мировой войны.
Однако вызывает раздражение и неспособность текущей американской администрации и США как лидера НАТО оказать эффективное воздействие на президента Франции, который всё более открыто примеривает на себя не только роль "первого в Европе", но и роль "первого на Западе".
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