Раскрыта истинная причина, по которой Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал причину увольнения Алексея Данилова с поста секретаря СНБО Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как утверждает Рогов, Данилов потерял свой пост из-за недавнего скандала, когда он оскорбил китайского спецпредставителя по Евразии Ли Хуэя, исказив его имя и заявив, что не Пекину решать, когда Украина будет готова вернуться к мирным переговорам с Россией.
— Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью, — сказал Рогов.
При этом общественник подчеркнул, что должность секретаря СНБО Украины не имеет политического веса в последнее время, однако Данилов "хорошо зарабатывал", придумывая санкционные списки.
Напомним, об увольнении Алексея Данилова с поста секретаря СНБО стало известно 26 марта. Вместо него эту должность занял Александр Литвиненко, руководивший Службой внешней разведки Украины.
Жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы показали ажиотажный спрос на концерт группы "Пикник", который состоится 27 марта.