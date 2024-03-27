Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яблочный смузи: как приготовить
Предсказаны температурные аномалии в Европе и Азии южнее 55° северной широты
Младшая дочь Валерия Меладзе опубликовала фото из роддома
До последней капли: маски мгновенного эффекта
В Кисловодске восстановят Поляну Песен — популярную в советское время достопримечательность
Кинологи назвали самые агрессивные породы собак
Учёные из Техасского университета нашли взаимосвязь болезни Альцгеймера и диабета
Пошагово рассказываем, как успешно вырастить аспарагус
Певица Сюзанна Вега признана прародительницей MP3 за песню "Tom’s Diner"
Раскрыта истинная причина, по которой Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

Рогов: Зеленский уволил Данилова из-за оскорбления Ли Хуэя

0:10
Мир » Бывший СССР » Украина

Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал причину увольнения Алексея Данилова с поста секретаря СНБО Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Рогов: Зеленский уволил Данилова из-за оскорбления Ли Хуэя
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

Как утверждает Рогов, Данилов потерял свой пост из-за недавнего скандала, когда он оскорбил китайского спецпредставителя по Евразии Ли Хуэя, исказив его имя и заявив, что не Пекину решать, когда Украина будет готова вернуться к мирным переговорам с Россией.

— Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью, — сказал Рогов.

При этом общественник подчеркнул, что должность секретаря СНБО Украины не имеет политического веса в последнее время, однако Данилов "хорошо зарабатывал", придумывая санкционные списки.

Напомним, об увольнении Алексея Данилова с поста секретаря СНБО стало известно 26 марта. Вместо него эту должность занял Александр Литвиненко, руководивший Службой внешней разведки Украины.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты

Жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы показали ажиотажный спрос на концерт группы "Пикник", который состоится 27 марта.

На предстоящий концерт группы "Пикник" раскупили все билеты
В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у директора Минэкономразвития и других членов ОПГ
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
9 преимуществ подтягиваний. Бросьте вызов силе тяжести и нарастите силу и мускулатуру
9 преимуществ подтягиваний. Бросьте вызов силе тяжести и нарастите силу и мускулатуру
Последние материалы
Предсказаны температурные аномалии в Европе и Азии южнее 55° северной широты
Младшая дочь Валерия Меладзе опубликовала фото из роддома
До последней капли: маски мгновенного эффекта
В Кисловодске восстановят Поляну Песен — популярную в советское время достопримечательность
Кинологи назвали самые агрессивные породы собак
Рогов: Зеленский уволил Данилова из-за оскорбления Ли Хуэя
Учёные из Техасского университета нашли взаимосвязь болезни Альцгеймера и диабета
Пошагово рассказываем, как успешно вырастить аспарагус
Певица Сюзанна Вега признана прародительницей MP3 за песню "Tom’s Diner"
Строительство жилья в России выросло на 7,5% в 2023 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников