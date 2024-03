Раскрыта истинная причина, по которой Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал причину увольнения Алексея Данилова с поста секретаря СНБО Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

