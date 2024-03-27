Раскрыта истинная причина, по которой Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

Рогов: Зеленский уволил Данилова из-за оскорбления Ли Хуэя

0:10 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал причину увольнения Алексея Данилова с поста секретаря СНБО Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

Как утверждает Рогов, Данилов потерял свой пост из-за недавнего скандала, когда он оскорбил китайского спецпредставителя по Евразии Ли Хуэя, исказив его имя и заявив, что не Пекину решать, когда Украина будет готова вернуться к мирным переговорам с Россией.

— Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью, — сказал Рогов.

При этом общественник подчеркнул, что должность секретаря СНБО Украины не имеет политического веса в последнее время, однако Данилов "хорошо зарабатывал", придумывая санкционные списки.

Напомним, об увольнении Алексея Данилова с поста секретаря СНБО стало известно 26 марта. Вместо него эту должность занял Александр Литвиненко, руководивший Службой внешней разведки Украины.