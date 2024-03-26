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Президент Мексики опроверг заявления западных СМИ об активизации разведки РФ простой статистикой

Лидер Мексики опроверг заявления западных СМИ о чрезмерно большом количестве дипломатов РФ

1:37
Мир

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор опроверг утверждения североамериканских средств массовой информации о чрезмерно большом штате российского посольства в Мехико, который якобы занимается вмешательством во внутренние дела страны и шпионской деятельностью.

Лидер Мексики опроверг заявления западных СМИ о чрезмерно большом количестве дипломатов РФ
Фото: commons.wikimedia.org by EneasMx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно представленным мексиканским лидером цифрам, численность российских дипломатов в Мексике почти в десять раз меньше, чем американских.

Обрадор указал, что североамериканские СМИ приводят тенденциозные данные, утверждая, что в Мексике находятся 72 российских дипломата и 46 американских. На самом деле, по словам президента, в стране присутствуют 85 российских дипломатов и 722 американских. Он также отметил, что эти цифры не учитывают американцев, проживающих в районах Рома и Чапала, численность которых достигает около миллиона человек.

Ранее в марте издание The Hill опубликовало материал об активизации российских СМИ и дипломатов в Мексике, назвав эту страну "бесценным объектом разведки" из-за близости к США. В статье содержались необоснованные обвинения в адрес России в шпионаже и намерении посеять раздор между Мексикой и Соединенными Штатами.

Мексиканский лидер неоднократно вступал в заочную полемику с североамериканскими СМИ, указывая на публикацию ложной информации в политических целях. В феврале Обрадор назвал авторов The New York Times "всемирно известными профессиональными клеветниками" после выхода материала о предполагаемых связях политика с мексиканскими наркокартелями.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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