Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ждет Францию в случае размещения своего контингента на Украине

"Париж совершит суицид, если отправит войска на Украину, Россия их уничтожит", — заявили в США

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер предостерег Францию от попыток разместить свои войска на Украине, заявив, что это может обернуться для французской армии катастрофическими последствиями.

Фото: usafe.af.mil by Штаб-сержант ВВС США Натанаэль Каллон is licensed under public domain

По его мнению, в случае такой интервенции Россия нанесет мощные удары по французским силам, фактически уничтожив их.

Риттер выразил уверенность, что Россия не будет атаковать страны НАТО, такие как Румыния и Польша, но безжалостно ликвидирует французских военных, если они появятся на украинской территории. Эксперт считает, что у Франции отсутствует необходимая подготовка и ресурсы для поддержания боеспособной группировки в этом регионе Восточной Европы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о готовности сделать все возможное, чтобы не допустить победы России в этом конфликте. Он упомянул обсуждение вопроса об отправке войск на Украину с лидерами западных государств, но признал отсутствие консенсуса по этому вопросу. Позднее Макрон назвал свои слова тщательно обдуманными и заявил об отсутствии у Парижа "красных линий" в оказании помощи Киеву.

В Кремле предупредили, что подобные действия неминуемо приведут к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, чреватому непредсказуемыми последствиями.