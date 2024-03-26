Бывший американский разведчик Скотт Риттер предостерег Францию от попыток разместить свои войска на Украине, заявив, что это может обернуться для французской армии катастрофическими последствиями.
По его мнению, в случае такой интервенции Россия нанесет мощные удары по французским силам, фактически уничтожив их.
Риттер выразил уверенность, что Россия не будет атаковать страны НАТО, такие как Румыния и Польша, но безжалостно ликвидирует французских военных, если они появятся на украинской территории. Эксперт считает, что у Франции отсутствует необходимая подготовка и ресурсы для поддержания боеспособной группировки в этом регионе Восточной Европы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о готовности сделать все возможное, чтобы не допустить победы России в этом конфликте. Он упомянул обсуждение вопроса об отправке войск на Украину с лидерами западных государств, но признал отсутствие консенсуса по этому вопросу. Позднее Макрон назвал свои слова тщательно обдуманными и заявил об отсутствии у Парижа "красных линий" в оказании помощи Киеву.
В Кремле предупредили, что подобные действия неминуемо приведут к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, чреватому непредсказуемыми последствиями.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.