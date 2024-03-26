Америке будет сложно гарантировать отсутствие смертной казни для Ассанжа — заявил его адвокат

Адвокат Ассанжа заявил, что США будет трудно предоставить гарантии, которые потребовал суд

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По мнению адвоката Джулиана Ассанжа Карлоса Поведы, США будет непросто предоставить те гарантии, которые потребовал от них Высокий суд Лондона для возможной экстрадиции основателя WikiLeaks.

Фото: www.flickr.com by Anthony Crider is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Суд постановил, что американская сторона должна в течение трех недель представить достаточные гарантии того, что в ходе судебного процесса в США Ассанж сможет опираться на Первую поправку Конституции, защищающую свободу слова, не будет ущемлен из-за своего гражданства и не получит смертный приговор.

Поведа считает, что гарантировать отсутствие смертной казни будет особенно сложно, поскольку это напрямую зависит от американской судебной системы в случае экстрадиции Ассанжа. Предоставление других требуемых гарантий также вызывает сомнения у адвоката.

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа, позволив ему продолжить оспаривать решение об экстрадиции в американские суды. Следующее заседание по этому делу назначено не ранее 20 мая 2024 года при условии, что США представят запрошенные документы с гарантиями к 16 апреля.

Адвокат Ассанжа скептически оценивает возможность выполнения американской стороной требований британского суда, что может повлиять на дальнейшее рассмотрение вопроса об экстрадиции основателя WikiLeaks.

Ранее о возможных последствиях для Ассанжа писал финский военкор.