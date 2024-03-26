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Америке будет сложно гарантировать отсутствие смертной казни для Ассанжа — заявил его адвокат

Адвокат Ассанжа заявил, что США будет трудно предоставить гарантии, которые потребовал суд

1:24
Мир

По мнению адвоката Джулиана Ассанжа Карлоса Поведы, США будет непросто предоставить те гарантии, которые потребовал от них Высокий суд Лондона для возможной экстрадиции основателя WikiLeaks.

Адвокат Ассанжа заявил, что США будет трудно предоставить гарантии, которые потребовал суд
Фото: www.flickr.com by Anthony Crider is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Суд постановил, что американская сторона должна в течение трех недель представить достаточные гарантии того, что в ходе судебного процесса в США Ассанж сможет опираться на Первую поправку Конституции, защищающую свободу слова, не будет ущемлен из-за своего гражданства и не получит смертный приговор.

Поведа считает, что гарантировать отсутствие смертной казни будет особенно сложно, поскольку это напрямую зависит от американской судебной системы в случае экстрадиции Ассанжа. Предоставление других требуемых гарантий также вызывает сомнения у адвоката.

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа, позволив ему продолжить оспаривать решение об экстрадиции в американские суды. Следующее заседание по этому делу назначено не ранее 20 мая 2024 года при условии, что США представят запрошенные документы с гарантиями к 16 апреля.

Адвокат Ассанжа скептически оценивает возможность выполнения американской стороной требований британского суда, что может повлиять на дальнейшее рассмотрение вопроса об экстрадиции основателя WikiLeaks.

Ранее о возможных последствиях для Ассанжа писал финский военкор. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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