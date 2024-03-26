По мнению адвоката Джулиана Ассанжа Карлоса Поведы, США будет непросто предоставить те гарантии, которые потребовал от них Высокий суд Лондона для возможной экстрадиции основателя WikiLeaks.
Суд постановил, что американская сторона должна в течение трех недель представить достаточные гарантии того, что в ходе судебного процесса в США Ассанж сможет опираться на Первую поправку Конституции, защищающую свободу слова, не будет ущемлен из-за своего гражданства и не получит смертный приговор.
Поведа считает, что гарантировать отсутствие смертной казни будет особенно сложно, поскольку это напрямую зависит от американской судебной системы в случае экстрадиции Ассанжа. Предоставление других требуемых гарантий также вызывает сомнения у адвоката.
Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа, позволив ему продолжить оспаривать решение об экстрадиции в американские суды. Следующее заседание по этому делу назначено не ранее 20 мая 2024 года при условии, что США представят запрошенные документы с гарантиями к 16 апреля.
Адвокат Ассанжа скептически оценивает возможность выполнения американской стороной требований британского суда, что может повлиять на дальнейшее рассмотрение вопроса об экстрадиции основателя WikiLeaks.
Ранее о возможных последствиях для Ассанжа писал финский военкор.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.