Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шесть суперпродуктов, которые помогут облегчить головную боль
"Париж совершит суицид, если отправит войска на Украину, Россия их уничтожит", — заявили в США
Адвокат Ассанжа заявил, что США будет трудно предоставить гарантии, которые потребовал суд
Подкормка для комнатных растений из картофельных очисток
Пять способов повысить естественную выработку коллагена в коже
Актёры, у которых родились дети после 70 лет
Глава ДНР отметил развитие Авдеевки с его прошлого визита
Nature: квантовый вихрь в сверхтекучем гелии поможет изучить чёрные дыры на Земле
Малышева признала рецепт, который популярен в России, идеальным для здоровья
Министр обороны Франции заявил о подготовке нового пакета военной помощи для Украины

Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины

1:07
Мир

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что по поручению президента Эммануэля Макрона готовится новый пакет военной помощи для Украины.

Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Подробности содержания этого пакета он не раскрыл, отметив лишь, что соответствующие структуры работают над его формированием, в том числе в части поставок наземной техники и средств противовоздушной обороны.

Лекорню упомянул, что Франция может передать Украине колесные танки AMX-10RC, бронетранспортеры и зенитные ракетные комплексы "Мистраль", которые играют важную роль в защите от беспилотников. Вместе с тем министр воздержался от дальнейших комментариев по данному вопросу.

Россия считает поставки вооружений на Украину препятствием для урегулирования конфликта и фактическим вовлечением стран НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины станут законными целями для России. По мнению Кремля, накачивание Украины оружием Западом не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году

По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.

Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году
Почему категорически нельзя заправляться "до полного": знают хитрость бывалые водители
Опасность за крутым поворотом: почему заполнять бак до отказа на заправке — плохая идея
Бас-гитарист "Пикника" рассказал о концерте группы в Санкт-Петербурге 27 марта: все инструменты сгорели
Бархатцы зацветут уже в мае: посадите их сейчас и уже через 2 месяца наслаждайтесь цветением
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные
Укроп вырастет пышным и густым без зонтиком: огородница с 28-летним стажем узнала секрет у соседки — вот что важно при выращивании
Узнали в НИИ молочной промышленности, почему не портится магазинное молоко и не вредное ли оно от этого
Узнали в НИИ молочной промышленности, почему не портится магазинное молоко и не вредное ли оно от этого
Последние материалы
"Париж совершит суицид, если отправит войска на Украину, Россия их уничтожит", — заявили в США
Адвокат Ассанжа заявил, что США будет трудно предоставить гарантии, которые потребовал суд
Подкормка для комнатных растений из картофельных очисток
Пять способов повысить естественную выработку коллагена в коже
Актёры, у которых родились дети после 70 лет
Глава ДНР отметил развитие Авдеевки с его прошлого визита
Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины
Nature: квантовый вихрь в сверхтекучем гелии поможет изучить чёрные дыры на Земле
Малышева признала рецепт, который популярен в России, идеальным для здоровья
Фигуристка Леонова усомнилась, что россияне примут участие в международных турнирах в нынешнем олимпийском цикле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников