Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что по поручению президента Эммануэля Макрона готовится новый пакет военной помощи для Украины.
Подробности содержания этого пакета он не раскрыл, отметив лишь, что соответствующие структуры работают над его формированием, в том числе в части поставок наземной техники и средств противовоздушной обороны.
Лекорню упомянул, что Франция может передать Украине колесные танки AMX-10RC, бронетранспортеры и зенитные ракетные комплексы "Мистраль", которые играют важную роль в защите от беспилотников. Вместе с тем министр воздержался от дальнейших комментариев по данному вопросу.
Россия считает поставки вооружений на Украину препятствием для урегулирования конфликта и фактическим вовлечением стран НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины станут законными целями для России. По мнению Кремля, накачивание Украины оружием Западом не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.