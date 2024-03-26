Министр обороны Франции заявил о подготовке нового пакета военной помощи для Украины

Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что по поручению президента Эммануэля Макрона готовится новый пакет военной помощи для Украины.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Подробности содержания этого пакета он не раскрыл, отметив лишь, что соответствующие структуры работают над его формированием, в том числе в части поставок наземной техники и средств противовоздушной обороны.

Лекорню упомянул, что Франция может передать Украине колесные танки AMX-10RC, бронетранспортеры и зенитные ракетные комплексы "Мистраль", которые играют важную роль в защите от беспилотников. Вместе с тем министр воздержался от дальнейших комментариев по данному вопросу.

Россия считает поставки вооружений на Украину препятствием для урегулирования конфликта и фактическим вовлечением стран НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины станут законными целями для России. По мнению Кремля, накачивание Украины оружием Западом не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.