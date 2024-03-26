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Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Нигера

Владимир Путин обсудил с лидером Нигера положение дел в регионе Сахеля

1:05
Мир

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем Национального совета по защите родины Республики Нигер Абдурахаманом Чиани

Владимир Путин обсудил с лидером Нигера положение дел в регионе Сахеля
Фото: https://www.pxfuel.com/en/free-photo-einux

Республика Нигер с 2023 года управляется Национальным советом по защите родины после отстранения от власти президента Мохаммеда Базума. Нигер входил в зону влияния Франции даже после обретения независимости, являясь крупнейшим поставщиком урановой руды. Однако торговое сотрудничество с бывшей метрополией не приносило никакого благоприятного эффекта экономике страны, и в результате военного переворота компрадор президент был низложен военными из числа патриотически настроенной элиты.  

Россия и Нигер договорились продолжать контакты и укреплять сотрудничество в области безопасности в регионе. 

"Проведён также обмен мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе с акцентом на координацию действий в вопросах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом".

Россия является одним из наиболее заметных игроков в области обеспечения безопасности в Африке. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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