Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем Национального совета по защите родины Республики Нигер Абдурахаманом Чиани.
Республика Нигер с 2023 года управляется Национальным советом по защите родины после отстранения от власти президента Мохаммеда Базума. Нигер входил в зону влияния Франции даже после обретения независимости, являясь крупнейшим поставщиком урановой руды. Однако торговое сотрудничество с бывшей метрополией не приносило никакого благоприятного эффекта экономике страны, и в результате военного переворота компрадор президент был низложен военными из числа патриотически настроенной элиты.
Россия и Нигер договорились продолжать контакты и укреплять сотрудничество в области безопасности в регионе.
"Проведён также обмен мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе с акцентом на координацию действий в вопросах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом".
Россия является одним из наиболее заметных игроков в области обеспечения безопасности в Африке.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.