Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Нигера

Владимир Путин обсудил с лидером Нигера положение дел в регионе Сахеля

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем Национального совета по защите родины Республики Нигер Абдурахаманом Чиани.

Фото: https://www.pxfuel.com/en/free-photo-einux

Республика Нигер с 2023 года управляется Национальным советом по защите родины после отстранения от власти президента Мохаммеда Базума. Нигер входил в зону влияния Франции даже после обретения независимости, являясь крупнейшим поставщиком урановой руды. Однако торговое сотрудничество с бывшей метрополией не приносило никакого благоприятного эффекта экономике страны, и в результате военного переворота компрадор президент был низложен военными из числа патриотически настроенной элиты.

Россия и Нигер договорились продолжать контакты и укреплять сотрудничество в области безопасности в регионе.

"Проведён также обмен мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе с акцентом на координацию действий в вопросах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом".

Россия является одним из наиболее заметных игроков в области обеспечения безопасности в Африке.