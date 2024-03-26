Эксперт заявил, что решение суда подтвердило опасение, что Ассанжа в США ждет смертная казнь

Кит Престон: Британия подтвердила опасения, что Ассанжа может ждать смертная казнь в США

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Американский политический аналитик Кит Престон в беседе с РИА Новости прокомментировал решение Высокого суда Лондона, подтвердившего серьезные риски для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в случае его экстрадиции в США.

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Суд потребовал от американских властей предоставить гарантии соблюдения прав Ассанжа в соответствии с Первой поправкой к Конституции США, защищающей свободу слова, а также гарантии недопущения его приговора к смертной казни.

По мнению Престона, это решение подчеркивает обоснованные опасения относительно возможных последствий экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты. Аналитик отметил, что преследование Ассанжа создает опасный прецедент для расследовательской журналистики и права общества на доступ к информации. Он призвал администрацию Байдена прекратить судебный процесс против Ассанжа, признав, что это дело представляет собой нарушение фундаментальных демократических принципов и свободы прессы.

"Решение, которое требует предоставления гарантий со стороны США в отношении прав Ассанжа в соответствии с первой поправкой (к конституции США — ред.), а также его защиты от смертной казни, подчеркивает серьезные опасения о возможных последствиях его экстрадиции", — считает Престон.

Престон солидаризировался с призывом жены Ассанжа к правосудию, разделяя мнение многих, кто считает его политическим заключенным, преследуемым за раскрытие правды. По словам аналитика, выдвинутые против Ассанжа обвинения непропорциональны и служат для его наказания за осуществление жизненно важной общественной функции.

Высокий суд Лондона предоставил американским властям три недели для предоставления требуемых гарантий. В случае их непредоставления Ассанж получит право на апелляцию с последующими слушаниями. Если гарантии будут представлены, суд заново рассмотрит этот вопрос 20 мая 2024 года.

Ранее об участи Ассанжа высказал опасения финский военкор.