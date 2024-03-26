Киевский политолог Сергей Гайдай объяснил решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По мнению эксперта, с самого начала своего президентства Зеленский не понимал назначения СНБО и не видел необходимости в этом органе.
Гайдай выразил удивление, почему Данилова продержали на этой должности так долго, учитывая, что в офисе президента не знали, зачем нужно СНБО и не знали, как им следует пользоваться. Такое же отношение, по словам политолога, у Зеленского сложилось к Верховной раде и правительству в целом. Президент предпочитает опираться лишь на узкий круг из пяти-шести менеджеров из своей команды.
"Меня лично удивляет, почему так долго его держали, потому что, будем честными, этой власти с самого начала Данилов и вообще СНБО не были нужны", — заявил Гайдай.
Вместо Данилова на пост секретаря СНБО Зеленский назначил Александра Литвиненко, ранее занимавшего должность начальника Службы внешней разведки. Гайдай связывает кадровые перестановки с непониманием Зеленским важности СНБО и других государственных институтов для эффективного управления страной в условиях военного конфликта.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.