"Зеленский не понимал, зачем он нужен", — на Украине объяснили увольнение Данилова с поста секретаря СНБО

Киевский политолог Сергей Гайдай объяснил решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По мнению эксперта, с самого начала своего президентства Зеленский не понимал назначения СНБО и не видел необходимости в этом органе.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International