"Зеленский не понимал, зачем он нужен", — на Украине объяснили увольнение Данилова с поста секретаря СНБО

Офис президента не понимает, зачем нужно СНБО — Гайдай объяснил увольнение Данилова

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Киевский политолог Сергей Гайдай объяснил решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По мнению эксперта, с самого начала своего президентства Зеленский не понимал назначения СНБО и не видел необходимости в этом органе.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

Гайдай выразил удивление, почему Данилова продержали на этой должности так долго, учитывая, что в офисе президента не знали, зачем нужно СНБО и не знали, как им следует пользоваться. Такое же отношение, по словам политолога, у Зеленского сложилось к Верховной раде и правительству в целом. Президент предпочитает опираться лишь на узкий круг из пяти-шести менеджеров из своей команды.

"Меня лично удивляет, почему так долго его держали, потому что, будем честными, этой власти с самого начала Данилов и вообще СНБО не были нужны", — заявил Гайдай.

Вместо Данилова на пост секретаря СНБО Зеленский назначил Александра Литвиненко, ранее занимавшего должность начальника Службы внешней разведки. Гайдай связывает кадровые перестановки с непониманием Зеленским важности СНБО и других государственных институтов для эффективного управления страной в условиях военного конфликта.