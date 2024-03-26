Риторика Байдена сместилась от Украины к Израилюв критический момент конфликта

Politico: Джо Байден сместил фокус внимания с Украины на Израиль и ХАМАС

Согласно анализу, проведенному американским изданием Politico, президент США Джо Байден в последние месяцы 2023 года сместил акценты своей публичной риторики с украинского конфликта на военное противостояние между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

Это решение предоставило Киеву меньше внимания в критический момент конфликта.

Исследование показало, что с января по 7 октября 2023 года, когда произошла атака ХАМАС на Израиль, Байден упоминал Украину примерно 32 раза в месяц. После этой даты и до января 2024 года количество упоминаний сократилось до менее 22 раз в месяц. С октября по декабрь президент ссылался на Израиль приблизительно вдвое чаще, чем на Украину.

Начиная с января текущего года, Белый дом стал говорить об оказании помощи Израилю и Украине одновременно, когда Конгресс возобновил дебаты о предоставлении дополнительных пакетов поддержки этим странам. Профессор международных отношений Стивен Дэвид из Университета Джонса Хопкинса заявил, что такой подход позволял администрации Байдена привлечь различные группы избирателей, объединив их интересы.

По сведениям источника издания, переключение внимания Байдена на Израиль вызвало обеспокоенность в Киеве, после чего украинские чиновники начали жаловаться на замедление западной помощи, нехватку боеприпасов и другие проблемы, зависящие от поддержки США и их союзников.