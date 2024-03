Риторика Байдена сместилась от Украины к Израилюв критический момент конфликта

Согласно анализу, проведенному американским изданием Politico, президент США Джо Байден в последние месяцы 2023 года сместил акценты своей публичной риторики с украинского конфликта на военное противостояние между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States