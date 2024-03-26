Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности секретаря СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) Алексея Данилова.
Алексей Данилов занимал эту должность с 3 октября 2019 года. Сам он русский по национальности, уроженец Луганской области УССР. Тем не менее, он всегда отличался радикальной и непримиримой позицией по отношению к расширению прав русскоязычного населения. также он всегда был противником переговоров с Россией после начала СВО.
Последний скандал с его участием был связан с тем, что он обматерил китайского представителя по мирному урегулированию на Украине Ли Хуэя. Этот демарш мог привести к очень опасным последствиям для Украины, отношения которой с Китаем и без того достаточно прохладны. По всей видимости, отставка Данилова отчасти была связана с этим инцидентом. Кроме того, Владимир Зеленский как и любой другой диктатор регулярно проводит кадровые чистки своего окружения, чтобы обезопасить свою власть.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.