Алексей Данилов уволен с поста секретаря СНБО Украины

Алексей Данилов был уволен Зеленским с поста секретаря СНБО Украины

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Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности секретаря СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) Алексея Данилова.

Фото: https://ctrana. net/news/326578-pochti-pobeda-virastjuka-hibel-rebenka-na-donbasse-mid-za-kharkovskie-sohlashenija.html

Алексей Данилов занимал эту должность с 3 октября 2019 года. Сам он русский по национальности, уроженец Луганской области УССР. Тем не менее, он всегда отличался радикальной и непримиримой позицией по отношению к расширению прав русскоязычного населения. также он всегда был противником переговоров с Россией после начала СВО.

Последний скандал с его участием был связан с тем, что он обматерил китайского представителя по мирному урегулированию на Украине Ли Хуэя. Этот демарш мог привести к очень опасным последствиям для Украины, отношения которой с Китаем и без того достаточно прохладны. По всей видимости, отставка Данилова отчасти была связана с этим инцидентом. Кроме того, Владимир Зеленский как и любой другой диктатор регулярно проводит кадровые чистки своего окружения, чтобы обезопасить свою власть.