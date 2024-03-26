На Украине предложили отправлять уклонистов в концлагеря

Комбриг Маслов: уклонистов необходимо отправлять в штрафбаты и концлагеря

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В своих резких высказываниях командир 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Леонид Маслов осудил граждан Украины, уклоняющихся от военной службы, назвав их негодяями и предложив отправлять в концлагеря и штрафбаты.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По словам Маслова, уклонистами являются лица призывного возраста, которые намеренно скрывают свои данные, не регистрируются в военкоматах, покидают страну или приобретают поддельные документы об инвалидности с целью избежать призыва. Он обвинил их в использовании недостатков системы для уклонения от "конституционной обязанности".

Критике Маслова также подверглись депутаты Верховной Рады, которые не принимают законы для пресечения уклонения от военной службы. Он предложил создать для уклонистов "институты принудительного труда на победу" в виде концлагерей и штрафбатов.

Украинский военачальник призвал ввести обязательную "перепись населения" и установить санкции за неявку в военкоматы, обвинив парламентариев в нежелании отменить повестки и "захваты людей на улицах".