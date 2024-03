На Украине предложили отправлять уклонистов в концлагеря

В своих резких высказываниях командир 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Леонид Маслов осудил граждан Украины, уклоняющихся от военной службы, назвав их негодяями и предложив отправлять в концлагеря и штрафбаты.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.