Американский разведчик заявил, что возможная граница России и Украины пройдет по Днепру, а позиции России позволят включить в свой состав Одессу

Скотт Риттер: возможная граница России и Украины пройдет по Днепру

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Согласно заявлению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, Россия намерена установить контроль над территориями на левом берегу реки Днепр, которая фактически станет новой границей Украины. По его словам, русло Днепра будет патрулироваться российской речной флотилией.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0

Риттер предположил, что в результате занятия Левобережной Украины под контроль Москвы перейдут такие крупные города, как Харьков и Сумы. Он отметил, что закрепление на этих территориях позволит высвободить значительные силы для последующего включения Одессы в состав России.