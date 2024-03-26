Согласно заявлению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, Россия намерена установить контроль над территориями на левом берегу реки Днепр, которая фактически станет новой границей Украины. По его словам, русло Днепра будет патрулироваться российской речной флотилией.
Риттер предположил, что в результате занятия Левобережной Украины под контроль Москвы перейдут такие крупные города, как Харьков и Сумы. Он отметил, что закрепление на этих территориях позволит высвободить значительные силы для последующего включения Одессы в состав России.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.