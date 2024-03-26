"Войска НАТО не будут защищать Украину", — такое заявление сделал Лукашенко по поводу размещения войск альянса на Украине

Президент Белоруссии заявил, что войска НАТО, в отличии от ВСУ, не будут защищать Украину

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

В своих комментариях президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал скептическое отношение к возможному размещению войск НАТО вблизи южных границ его страны на территории Украины.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Раиса Республики Татарстан is licensed under CC BY 4.0

По его мнению, натовские силы не станут по-настоящему защищать Украину, в отличие от самих украинских военных, которые сейчас ведут боевые действия против России.

Лукашенко обратил внимание на концентрацию сил НАТО, включая военнослужащих из США и Германии, на литовском полигоне Пабраде. Он выразил сомнение, что немецкие и американские военные будут защищать Литву в случае столкновения с белорусскими и российскими войсками, предположив, что при первых серьезных инцидентах они покинут поле боя.

Белорусский лидер подчеркнул, что его страна не стремится к войне и конфликтам, однако твердо намерена отстаивать свои интересы. Он призвал сосредоточиться на мирном труде, развитии сельского хозяйства и решении насущных проблем людей, а не поддаваться провокациям со стороны тех, кто заинтересован в разжигании конфликтов между народами.

В то же время Лукашенко предупредил, что в случае агрессии со стороны НАТО Белоруссия ответит решительными действиями, однако повторил, что его страна не представляет угрозы для альянса и не намерена первой атаковать.