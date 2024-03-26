Депутаты от фракции "Гражданская коалиция" подали заявление на главу нацбанка Польши

В Польше привлечь к ответственности главу нацбанка Адама Глапиньского

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир

В польском парламенте разгорелся скандал вокруг главы Национального банка республики Адама Глапиньского. Депутаты от оппозиционной фракции "Гражданская коалиция" подали заявление о привлечении его к ответственности перед государственным трибуналом.

Фото: wikimapia by Mateusz War is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

Согласно заявлению, подписанному 191 парламентарием, Глапиньскому вменяется в вину совершение ряда действий, выходящих за рамки его должностных полномочий. В частности, он обвиняется в проведении валютных интервенций и иных операций без одобрения Совета по денежно-кредитной политике, нарушении принципов денежно-кредитной политики, воспрепятствовании работе членов Совета и введении в заблуждение министра финансов. Кроме того, Глапиньский якобы незаконно начислял себе крупные квартальные премии.

Оппозиция утверждает, что власти стремятся привлечь главу Национального банка к ответственности, поскольку он препятствует введению в Польше евро в качестве национальной валюты. Действительно, еще будучи лидером оппозиции, нынешний премьер-министр Дональд Туск критиковал Глапиньского за неэффективную борьбу с инфляцией и выкуп активов Нацбанком в 2020–2021 годах, что косвенно нарушало конституционный запрет на финансирование бюджетного дефицита.