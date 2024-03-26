"Они будут настаивать на своем, чтобы не потерять лицо, но в итоге согласятся с решением ЕСПЧ", — юрист Мария Ярмуш прокомментировала вероятный исход дела Джулиана Ассанжа

Мария Ярмуш заявила, что ЕСПЧ отменит приговор экстрадиции в США

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Согласно прогнозам юриста Марии Ярмуш, существует вероятность, что в ближайшем будущем Высокий суд Лондона может принять решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Однако она предполагает, что впоследствии Европейский суд по правам человека отменит это решение, а Вашингтон не станет возражать против такого исхода.

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Ярмуш объясняет свою позицию тем, что с момента совершения Ассанжем преступлений, связанных с распространением конфиденциальной информации, прошло уже более 14 лет, и эта информация потеряла свою актуальность. Кроме того, по ее мнению, демократам в преддверии президентских выборов в США может быть выгодно избежать показательного процесса над Ассанжем.

Юрист считает, что в случае принятия Высоким судом Лондона решения об экстрадиции, адвокаты Ассанжа обратятся в Европейский суд по правам человека, который остановит это решение британской юрисдикции. При этом Великобритания будет вынуждена подчиниться. В таком случае, по мнению Ярмуш, журналиста могут даже отпустить на свободу в связи с невозможностью экстрадиции.

Юрист полагает, что США, хотя и будут настаивать на своей позиции, чтобы не потерять лицо, в итоге согласятся с решением Европейского суда по правам человека, так как, вероятно, не будут заинтересованы в продолжении дела Ассанжа.