В России прокомментировали отказ США от российского урана

Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачёв выразил мнение, что имеется несоответствие между заявлениями Вашингтона об уменьшении зависимости от российского урана и реальными действиями американских компаний.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International