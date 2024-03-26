В России прокомментировали отказ США от российского урана

Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачёв выразил мнение, что имеется несоответствие между заявлениями Вашингтона об уменьшении зависимости от российского урана и реальными действиями американских компаний.
В рамках интервью, данного телеканалу RT на форуме "Атомэкспо-2024", он отметил, что хотя из столицы США поступают определенные политические заявления, реальная коммерческая активность американского бизнеса, связанная с закупкой и использованием урана, продолжает развиваться в ином, более прагматичном направлении.
Один из участников группы "Пикник" рассказал, что у коллектива сгорели все инструменты, но концерт в Санкт-Петербурге всё же состоится.