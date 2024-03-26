Удар ВС РФ нанес серьезный урон энергетике и промышленности Украины

Бондаренко: последствия ударов по Украине достаточно серьезные

1:27 Your browser does not support the audio element. Мир

Атаки России на стратегические точки в Украине вызвали серьезные разрушения, которые теперь потребуют от украинских властей дополнительных ресурсов для ремонта ключевых промышленных объектов, как подчеркнул политический аналитик Константин Бондаренко во время интернет-трансляции на YouTube-канале "Да, это так".

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Эксперт поделился мнением, что украинская энергетическая отрасль понесла значительные убытки. Он отметил, что стране придется искать дополнительные финансовые средства, чтобы восстановить экономику и компенсировать потери инфраструктуры, в дополнение к текущим затратам на военные и экономические нужды. Он указал, что ВС РФ вывели из строя целый ряд предприятий.

Бондаренко также упомянул, что повреждения коснулись не только объектов энергогенерации, но и промышленных предприятий, в частности, в Харькове.

Согласно заявлениям Министерства обороны РФ, 22 марта вооруженные силы страны провели крупномасштабные ракетные и дроновые удары по энергетическим и военным объектам на территории Украины. В результате этих атак, как позже отметил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, верхняя часть здания ДнепроГЭС была полностью разрушена. Однако он заверил, что опасности прорыва дамбы нет. В дальнейшем Сирота уточнил, что восстановление гидроэлектростанции до ее первоначального состояния займет несколько лет.