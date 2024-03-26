Джулиан Ассанж получил возможность оспорить вердикт об экстрадиции в США

Британский суд вынес решение в пользу Джулиана Ассанжа

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Лондонский Высший суд вынес вердикт, который благоприятствует Джулиану Ассанжу, основателю WikiLeaks, предоставив ему возможность борьбы с вердиктом о его экстрадиции в Соединенные Штаты в рамках британской судебной системы.

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Суд обозначил, что Ассанж имеет основания для оптимизма относительно исхода апелляции по трём из девяти пунктов. При этом судебное решение предписало правительству США предоставить в течение трёх недель обещания, обеспечивающие защиту прав Ассанжа на свободу слова в соответствии с первой поправкой к Конституции США в процессе судебного разбирательства. Кроме того, Вашингтон обязан удостовериться, что права Ассанжа не будут ущемлены из-за его национальной принадлежности и что ему не грозит смертная казнь. В случае непредоставления данных гарантий журналист сможет обжаловать решение, после чего будут назначены слушания по апелляции. Если же США выполнит требования, суд вновь рассмотрит позиции обеих сторон 20 мая 2024 года для окончательного определения права Ассанжа на апелляцию.

Стелла Ассанж, супруга основателя WikiLeaks, призвала Соединенные Штаты отозвать обвинения против её мужа и закрыть дело, вместо того чтобы предоставлять "гарантии относительно его будущего". Она выразила мнение, что такое решение лондонского суда разрешает политическое влияние США на дело и охарактеризовала это как "шокирующее", также призвав британские власти освободить Ассанжа.

В случае, если суд принял бы решение не в пользу Ассанжа, он исчерпал бы все возможности апелляции в Великобритании, что привело бы к началу процесса его выдачи США и последующему преследованию по закону о шпионаже, датированному 1917 годом. Единственным возможным средством предотвращения экстрадиции оставалось бы обращение к Европейскому суду по правам человека.

Ассанж, австралийский журналист, стал известен благодаря созданию сайта WikiLeaks в 2006 году, платформы для публикации защищенных документов. В 2010 году сайт распространил секретное видео, демонстрирующее убийство не менее 18 гражданских лиц в результате нападения американского вертолета в Багдаде в 2007 году, а также начал публиковать 250 тысяч конфиденциальных документов американской дипломатии.

Ассанжу предъявлено 18 уголовных обвинений, которые могут привести к тюремному заключению сроком до 175 лет в случае экстрадиции в США.

С 2012 года Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь выдачи. В 2019 году его задержали и поместили в тюрьму Белмарш. В 2023 году он подал последнюю апелляцию в Высокий суд Лондона, стремясь отменить решение о его экстрадиции.