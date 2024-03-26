В НАТО ведут обсуждение вопроса о сбивании ракет, которые пролетают близко к границами альянса

В НАТО обсуждают возможность сбивать ракеты, которые пролетают рядом с альянсом

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Анджей Шейна, который является заместителем главы МИД в Польше, заявил, что в НАТО рассматривается вопрос сбивания ракет, которые будут пролетать близко к границам альянса.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State from United States is licensed under Creative Commons CC0 License

Дипломат рассказал, что совет НАТО рассматривает разные варианты, включая сбивание ракет, если они будут пролетать рядом с границами альянса. Он также отметил, что конечное решение будет приниматься только с согласия Украины и будут учитываться последствия на международной арене для этой страны.

Напомним вам, что ВС Польши ранее заявляли о российской ракете, которая пролетала над Польшей рядом с границей с Киевом. Но доказательства они предоставить не смогли.

Аналогичная ситуация происходила раньше, в конце 2023 года. Тогда военные Польши также говорили о том, что российская ракета нарушила воздушное пространство страны. Но польским военнослужащим не удалось ничего обнаружить и доказать свою версию.