В НАТО ведут обсуждение вопроса о сбивании ракет, которые пролетают близко к границами альянса

Анджей Шейна, который является заместителем главы МИД в Польше, заявил, что в НАТО рассматривается вопрос сбивания ракет, которые будут пролетать близко к границам альянса.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State from United States is licensed under Creative Commons CC0 License