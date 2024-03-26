В НАТО ведут обсуждение вопроса о сбивании ракет, которые пролетают близко к границами альянса

Анджей Шейна, который является заместителем главы МИД в Польше, заявил, что в НАТО рассматривается вопрос сбивания ракет, которые будут пролетать близко к границам альянса.
Дипломат рассказал, что совет НАТО рассматривает разные варианты, включая сбивание ракет, если они будут пролетать рядом с границами альянса. Он также отметил, что конечное решение будет приниматься только с согласия Украины и будут учитываться последствия на международной арене для этой страны.
Напомним вам, что ВС Польши ранее заявляли о российской ракете, которая пролетала над Польшей рядом с границей с Киевом. Но доказательства они предоставить не смогли.
Аналогичная ситуация происходила раньше, в конце 2023 года. Тогда военные Польши также говорили о том, что российская ракета нарушила воздушное пространство страны. Но польским военнослужащим не удалось ничего обнаружить и доказать свою версию.
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