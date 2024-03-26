Житель Харькова жестоко пытал сотрудника ТЦК в подвале, убил его и затем подался в бега

В Харькове жестоко убит военком, его изуродованное тело найдено в подвале

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Профессия сотрудника Территориального центра комплектации (ТЦК), аналогичного военкомату, становится настоящей опасностью для жизни на Украине. Последним инцидентом, подтверждающим это, было жестокое убийство военкома в Харькове.

Фото: wikimedia.org by Bernt van Dongen is licensed under CC BY-SA 4.0

По информации Telegram-канала "На самом деле в Харькове", неизвестный мужчина захватил сотрудника ТЦК, доставил его в подвал, где подвергал пыткам, а затем убил, сообщает EADaily.

Полиция была оповещена о произошедшем соседями, которые услышали крики из подвала. При обследовании подвала правоохранительные органы обнаружили, что военком погиб, а его тело было искалечено до неузнаваемости.

Пока неясно, что послужило мотивом для такого жестокого убийства. Однако нельзя исключать, что причиной стала именно профессиональная деятельность убитого. Из реакции жителей Харькова на эту новость становится понятно, что жалость к военкомам у них отсутствует.

Также отмечается, что нападения на сотрудников ТЦК стали более частыми по всей Украине. Несколько дней назад в городе Нововолынске Волынской области 50-летний мужчина напал на сотрудника ТЦК в подъезде и нанёс ему ножевые ранения.

По украинским источникам, в том эпизоде нападавший также нанес себе ранения. Оба мужчины были доставлены в больницу, у военкома было проникающее ранение брюшной полости.