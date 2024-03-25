Президент Таджикистана беспокоится о репутации страны после теракта

Рахмон: после теракта в РФ нужно уделять серьёзное внимание воспитанию детей

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сделал заявление после случившейся трагедии в Подмосковье о том, что воспитанию молодёжи необходимо уделять намного больше времени. Это поможет защитить их от различных неблагоприятных движений, чтобы молодые люди не очерняли репутацию и доброе имя своего народа, государство и своих родителей.

Лидер Таджикистана всерьёз обеспокоен тем, как будут относиться к нации в дальнейшем.

«Постыдное и ужасное событие, произошедшее недалеко от Москвы, еще раз предостерегает каждого из нас, особенно родителей, уделять еще более серьезное внимание воспитанию детей», — сказал Рахмон.

Также президент Рахмон добавил, что он проанализировал то, что происходит в современном мире, как оказывается влияние на молодёжь и пришел к соответствующему выводу.