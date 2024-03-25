Посол РФ в Польше сообщил, что решил не посещать Министерство иностранных дел этой стрнаы

Сергей Андреев сообщил, что решил не посещать МИД Польши

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Сергей Андреев, который является послом России в Польше, рассказал, что решил не идти в МИД Республики. Туда его пригласили для решения "ракетного вопроса", но дипломат сказал, что не было предоставлено доказательств.

Фото: wikimedia.org by Ency is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Военные Польши в воскресенье сообщили, что утром того же дня над территорией страны они заметили российскую крылатую ракету. Она там находилась 39 секунд.

Андреев сказал, что сегодняшним утром его позвали посетить МИД Польши. Темой встречи было заявлено происшествие с ракетой, которую "заметили" над Республикой. На вопрос посла о предоставлении каких-либо доказательств этого утверждения, он получил невнятный ответ. Тогда он сказал, что Россия все еще ждет доказательств, что именно ракетой РФ было нарушено воздушное пространство Польши в конце декабря 2023 года. Но ни одного подтверждения с тех пор получено не было.

Андреев заявил, что при таких обстоятельствах он не видит необходимости отправляться в МИД Польши.