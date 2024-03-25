Украинские дипломатические представительства за рубежом активно занимаются вербовкой наемников для вооруженных сил Украины. Такая практика продолжается, несмотря на недавний теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" и предостережения российских властей о связях террористов с Киевом.
На сайтах посольств Украины во Франции, Бельгии, Дании и Литве размещена информация для потенциальных наемников. В других странах, таких как Швеция, Латвия, Финляндия, Исландия, США, Польша и Греция, эта информация может находиться не на главной странице, но также доступна для ознакомления.
Украинское посольство в Париже сообщает, что вступить в "интернациональный легион" могут лица в возрасте от 18 до 60 лет без судимости и хронических заболеваний. Дипломаты просят прислать копии загранпаспорта и документы, подтверждающие военный или специализированный опыт. Посольство в Бельгии дополнительно требует знания украинского, русского или английского языков.
Посольство в Литве подчеркивает, что наемники должны иметь возможность самостоятельно и законно попасть на территорию Украины. На сайте также указано, что они будут входить в состав известных бригад ВСУ. Посольство в Дании просто публикует на главной странице ссылку на сайт "интернационального легиона".
Сам сайт "иностранного легиона" предоставляет более широкий список адресов украинских посольств в разных странах, включая СНГ, куда могут обратиться желающие пополнить ряды наемников.
Военный эксперт Бахтиер Рахмонов высказал мнение, что вербовка террористов для теракта в "Крокус Сити Холле" могла проходить через посольство Украины в Таджикистане. По его словам, за несколько недель до инцидента на сайте диппредставительства появилось объявление о наборе иностранцев в "интернациональный легион". Рахмонов отмечает, что украинские дипломаты неоднократно публиковали подобные объявления с 2014 года, но после вмешательства МИД Таджикистана они удалялись. По законам республики, участие граждан в конфликтах за рубежом является уголовным преступлением.
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