Президент Франции высказал мнение, что использование теракта в подмосковье против Украины будет контрпродуктивным

Макрон не хочет, чтобы теракт в "Крокусе" использовался против Украины

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Французский президент Эммануэль Макрон выразил своё мнение по поводу теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, подчеркнув, что не хотел бы видеть, как этот инцидент используется против Украины.

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Он призвал к избеганию любой манипуляции и искажения фактов, отметив важность быть требовательными и эффективными в реакции на такие события. Макрон выразил надежду, что Россия будет действовать в том же духе. Глава французского государства также заметил, что использование данного контекста для обращения его против Украины было бы циничным и контрпродуктивным для России и безопасности её граждан.

Он не уточнил, что имеет в виду под "безопасностью граждан" РФ. Эти комментарии были сделаны во время его визита во Французскую Гвиану, и они были транслированы на официальном канале Елисейского дворца на YouTube.

Кроме того, Макрон повторно выразил свою солидарность с российским народом в свете теракта в Красногорске.