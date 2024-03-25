Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты назвали породы кошек, у которых нет шерсти
Макрон не хочет, чтобы теракт в "Крокусе" использовался против Украины
Топ-5 советов, как одеваться девушкам невысокого роста
Как правильно обращаться с гидроусилителем рулевого управления автомобиля
Страховой эксперт — домовладельцам: будьте в курсе изменений в вашем полисе
В Госдуме предложили обязать ЧОП обеспечить вооруженную охрану объектов после теракта в "Крокусе"
Пугачеву раскритиковали за молчание на фоне трагедии в "Крокусе"
Этот комнатный цветок есть у многих, но не все знают, как за ним ухаживать
В ИКИ РАН сообщили о мощнейшей за 20 лет магнитной буре
Минздрав анклава опубликовал обновленный список погибших и раненых, число приближается к 100 тысячам

Минздрав сектора Газа опубликовал данные об убитых и раненых — суммарный список больше 100 тычяч

0:36
Мир

Согласно сообщению от министерства здравоохранения Газы, количество жизней, унесенных в результате израильских атак на сектор Газа, возросло до 32 333, в то время как число пострадавших превысило 74 тысячи.

Минздрав сектора Газа опубликовал данные об убитых и раненых — суммарный список больше 100 тычяч
Фото: wikidata.org by Али Хамад из APAimages, для Вафы

Министерство утверждает, что с седьмого октября число жертв атаки с израильской стороны увеличилось до 32 333, а кол-во пострадавших достигло 74 694. За последние сутки, действия израильской армии в секторе Газа привели к смерти 107 мирных жителей.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Посадите это рядом с чесноком: сэкономите место на участке, а растения получат взаимовыгодную пользу

Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.

Рядом с чесноком отлично растут свёкла, капуста и ещё ряд растений
Для посадки под сиренью подойдут хосты и ясколка войлочная
Посадите это под сиренью: оформите оригинально приствольный круг кустов — эти растения идеально подойдут
С 1 апреля 2024 года водителям запретят получать права
Нет тренажёрам и дорогим спортзалам. Просто ходите больше и можете получить отличный эффект
Месть за "Крокус": ВКС РФ после нанесения ударов по зданиям ГРУ, ударили по центрам СБУ в Киеве Любовь Степушова Всё досье на террористов, убивавших людей в "Крокус сити холл" Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов
Закройте "мёртвую" зону под деревьями: посадите это в приствольные круги - три интересных растения
Чужбина не приняла: актёры, которые вернулись в Россию
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Последние материалы
Петер Стано: ЕС отрицает причастность Украины к теракту в подмосковье
Певец Xolidayboy считает Москву самым душевным городом в мире
Александр Бастрыкин распорядился проверить соблюдение в "Крокусе" наличие открытых запасных выходов
Президент РС МОПЧ Новицкий: террористам из "Крокуса" не грозит смертная казнь
Иосиф Пригожин раскритиковал западных звезд за молчание о теракте в "Крокусе"
Евросоюз приостановил сотрудничество с РФ по безопасности
Два таксиста сообщили в полицию, что опознали террористов из "Крокуса"
Месть за "Крокус": ВКС РФ после нанесения ударов по зданиям ГРУ, ударили по центрам СБУ в Киеве
Комплексный подход: пошаговая инструкция ухода за телом во время похудения
Певец Александр Панайотов поздравил жену с седьмой годовщиной свадьбы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников