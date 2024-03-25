Минздрав анклава опубликовал обновленный список погибших и раненых, число приближается к 100 тысячам

Минздрав сектора Газа опубликовал данные об убитых и раненых — суммарный список больше 100 тычяч

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Согласно сообщению от министерства здравоохранения Газы, количество жизней, унесенных в результате израильских атак на сектор Газа, возросло до 32 333, в то время как число пострадавших превысило 74 тысячи.

Фото: wikidata.org by Али Хамад из APAimages, для Вафы

Министерство утверждает, что с седьмого октября число жертв атаки с израильской стороны увеличилось до 32 333, а кол-во пострадавших достигло 74 694. За последние сутки, действия израильской армии в секторе Газа привели к смерти 107 мирных жителей.