Согласно сообщению от министерства здравоохранения Газы, количество жизней, унесенных в результате израильских атак на сектор Газа, возросло до 32 333, в то время как число пострадавших превысило 74 тысячи.
Министерство утверждает, что с седьмого октября число жертв атаки с израильской стороны увеличилось до 32 333, а кол-во пострадавших достигло 74 694. За последние сутки, действия израильской армии в секторе Газа привели к смерти 107 мирных жителей.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.