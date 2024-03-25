Евросоюз выступил с отрицанием причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холл"

Петер Стано: ЕС отрицает причастность Украины к теракту в подмосковье

Европейский Союз решительно опроверг любые утверждения о причастности Украины к недавнему теракту, произошедшему на территории России.

Фото: YouTube by CBC TV

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, выступая на брифинге в Брюсселе, заявил, что никаких доказательств или указаний на связь Украины с этой атакой не имеется. Он призвал российские власти воздержаться от использования террористического акта в Москве в качестве предлога или оправдания для дальнейшей эскалации незаконной агрессии против Украины.