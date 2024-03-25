Европейский Союз решительно опроверг любые утверждения о причастности Украины к недавнему теракту, произошедшему на территории России.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, выступая на брифинге в Брюсселе, заявил, что никаких доказательств или указаний на связь Украины с этой атакой не имеется. Он призвал российские власти воздержаться от использования террористического акта в Москве в качестве предлога или оправдания для дальнейшей эскалации незаконной агрессии против Украины.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.