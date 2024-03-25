В городе Мукачево, расположенном на западе Украины, местные жители организовали акцию протеста против массовой мобилизации в регионе. Митингующие, среди которых преимущественно женщины, пенсионеры и многодетные родители, перекрывали дороги на пешеходных переходах, чтобы избежать возможных штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Их главной целью было привлечь внимание властей к проблеме применения силовых методов при призыве граждан на военную службу.
Организаторы акции протеста заранее распространяли информацию в интернете, призывая людей, которых нельзя мобилизовать, выразить свое несогласие с существующими практиками. Они осудили использование "террористических и бандитских методов", когда военнослужащие в масках применяют силу и похищают людей прямо с улиц, нарушая их права и свободы. Митингующие потребовали от властей соблюдать цивилизованные и законные процедуры вручения повесток, чтобы не подрывать доверие к государству и его руководству.
Под сиренью отлично растут эти растения.