На Украине организовали митинг против "террористических и бандитских методов" мобилизации

В Закарпатье произошел митинг против методов мобилизации

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В городе Мукачево, расположенном на западе Украины, местные жители организовали акцию протеста против массовой мобилизации в регионе. Митингующие, среди которых преимущественно женщины, пенсионеры и многодетные родители, перекрывали дороги на пешеходных переходах, чтобы избежать возможных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Фото: flickr.com by Схакиров is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Их главной целью было привлечь внимание властей к проблеме применения силовых методов при призыве граждан на военную службу.

Организаторы акции протеста заранее распространяли информацию в интернете, призывая людей, которых нельзя мобилизовать, выразить свое несогласие с существующими практиками. Они осудили использование "террористических и бандитских методов", когда военнослужащие в масках применяют силу и похищают людей прямо с улиц, нарушая их права и свободы. Митингующие потребовали от властей соблюдать цивилизованные и законные процедуры вручения повесток, чтобы не подрывать доверие к государству и его руководству.