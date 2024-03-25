Тони Брентон заявил, что конфликт на Украине должен быть урегулирован путем мирных переговоров и учитывать интересы обеих сторон

Брентон выступил за переговорное решение конфликта на Украине

1:27 Your browser does not support the audio element. Мир

Тони Брентон, который раньше был послом Великобритании в России, заявил, что конфликт между РФ и Украиной должен решиться переговорным путем. Он также сказал, что должны быть учтены интересы обеих стран.

Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Брентон считает, что Запад вряд ли сможет гарантировать победу Киева, так как РФ усиленно вкладывается в войну и успешно превращается в Спарту, чтобы победить в конфликте. Дипломат заметил, что западные поставки вооружения не обеспечили Украине преимущества перед Москвой.

Брентон также отметил, что если конфликт затянется, репутация западных стран на международной арене неизбежно будет падать, так как многие государства винят именно Запад в подстрекательстве вооруженных действий, так как они захотели расширить НАТО. Британский дипломат сказал, что страны запада не могут быстро и качественно реагировать на другие ситуации, особенно в секторе Газа.

Брентон указал, что осознанным разрешением конфликта на Украине будут переговоры. Он считает, что финал можно предвидеть уже сейчас. Так, Брентон сказал, что Украина сохранит связи с Западом и останется независимой, но для этого необходимо будет гарантии безопасности для россиян, в частности. Также дипломат сказал, что будет раздел территории, по итогам которого некоторые части Украины перейдут к России. Он сказал, что это необходимо, чтобы остановить "два года кровавой бойни".