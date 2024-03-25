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В Софии при демонтаже памятника советским воинам, открылся пусть в просторный зал

В Болгарии нашли закрытое пространство при демонтаже советского памятника

1:30
Мир

В центре болгарской столицы Софии, после демонтажа памятника Советской армии, были обнаружены просторный подземный зал и тоннели. Об этом сообщил глава района Средец Трайчо Трайков.

В Болгарии нашли закрытое пространство при демонтаже советского памятника
Фото: www.flickr.com by Boby Dimitrov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он лично осмотрел пространство под бывшим монументом и описал увиденное: обширный зал, поддерживаемый множеством железобетонных колонн, с разрушениями бетона и коррозией арматуры в некоторых местах.

По словам Трайкова, в ближайшее время городской совет рассмотрит отчет о международном конкурсе идей по благоустройству этой территории. Наиболее вероятными вариантами являются возведение нового памятника, восстановление парка или строительство общественного здания. Что касается демонтированных скульптур, ранее сообщалось о планах их реставрации и включения в экспозицию Музея социалистического искусства.

Памятник Советской армии был установлен в 1954 году. Власти Софии в конце прошлого года издали указ о демонтаже. Предлогом для таких действий стало состояние памятника. 

Российская сторона выразила недовольство действиями болгарских властей. Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова назвала ложью заявления о необходимости демонтажа из-за дефектов скульптуры, напомнив о существующем договоре о сохранении памятников общей истории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва рассматривает демонтаж как враждебный шаг, усугубляющий двусторонние отношения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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