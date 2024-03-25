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По данным издания Yle, из приграничных населённых пунктов Финляндии происходит отток людей

Yle: Финляндия обеспокоена ситуацией на границе с РФ

1:30
Мир

Жители приграничных районов Финляндии обеспокоены угрозой обезлюдения своих населённых пунктов вблизи российской границы, сообщает местное издание Yle. Местные жители выражают опасения, что отток населения из этих регионов может создать дополнительные риски для контроля над ситуацией на границе.

Yle: Финляндия обеспокоена ситуацией на границе с РФ
Фото: Wikimedia Commons by Nicolas Höpfner is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По их мнению, присутствие местных жителей помогало пограничникам отслеживать незаконное пересечение границы, и их отсутствие может усложнить эту задачу.

Представители пограничной службы Восточной Финляндии подтверждают, что, несмотря на наличие ограждений и систем наблюдения, помощь местного населения играет важную роль в обеспечении безопасности границы. Они признают, что техническое оборудование не может полностью заменить человеческий фактор.

Финляндия ввела ограничения на пересечение границы с Россией с ноября 2023 года на фоне миграционного кризиса в Европейском Союзе. Финские власти обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе, однако российская сторона отвергла эти обвинения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с русофобской позицией, которую занимают руководители Финляндии, подчеркнув, что российские пограничники действуют строго в соответствии с инструкциями, и пересечение границы разрешено только для тех, кто имеет на это законное право.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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