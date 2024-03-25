Мужское население Украины боится выходить на улицу и сидит дома, чтобы не отправиться на фронт, пишут СМИ

Politico: украинцы боятся выходить из дома из-за мобилизации

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Мужчины на Украине, стараясь избежать призыва в армию, стали реже покидать свои жилища из страха перед неизбежной отправкой на фронт, как отмечает европейское издание Politico.

Фото: https://t.me/anna_news/35266

Один 28-летний житель страны делится, что его знакомые, так же как и он стремящиеся избежать мобилизации, фактически не выходят на улицу, опасаясь долгосрочной службы в зоне конфликта.

Этот молодой человек выразил свои опасения относительно неопределенности возвращения к мирной жизни после отправки на фронт, упоминая примеры своих друзей, которые уже длительное время служат. Он сравнил отправку на фронт с билетом в один конец, учитывая непредсказуемость и риски, связанные с военными действиями.

С момента введения военного положения в Украине 24 февраля 2022 года и объявления всеобщей мобилизации на следующий день президентом Владимиром Зеленским, мужчинам от 18 до 60 лет запретили покидать страну на время действия этого режима.

Вручение повесток происходит в самых различных местах, включая общественные пространства, такие как улицы, заправки и кафе. Отправлять мужчин на службу могут не только представители военных комиссариатов, которые теперь именуются как территориальные центры комплектования и социальной поддержки, но и руководители предприятий, где трудятся призывники, а также представители ЖЭК и другие официальные лица.

Интернет заполнили видеозаписи, где видно, как мужчин принудительно задерживают и доставляют в военные комиссариаты. Сообщения различных источников, в том числе РИА Новости, указывают, что в некоторых городах Украины мужчин массово отправляют на службу без предварительного отбора. Кроме того, были случаи, когда мобилизованные украинцы, впоследствии попавшие в плен, рассказывали, что они оказывались на передовой практически сразу после призыва, не пройдя должной подготовки.