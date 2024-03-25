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В СМИ распространяется мнение, что любые переговоры по Украине приведут к еще большей потери территорий страны, а буферная зона способна растянуться до Днепра

Asia Times: буферная зона растянется до Днепра

1:33
Мир

Согласно публикации в Asia Times, любые переговоры по урегулированию конфликта на Украине приведут к потере ее территорий и созданию буферной зоны на ее земле.

Asia Times: буферная зона растянется до Днепра
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Автор материала отмечает, что на текущем этапе противостояния любое возможное соглашение оставит за Россией восточные области Украины, которые та уже захватила, а также, вероятно, станет причиной появления демилитаризованной зоны до восточного берега Днепра.

Кроме того, в статье указывается, что цель НАТО добиться победы Украины на поле боя не будет достигнута, поскольку Вооруженные силы Украины практически полностью истощены в плане личного состава и боеприпасов, в то время как российские войска располагают всем необходимым для разгрома украинских подразделений.

Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако Киев законодательно запретил их проведение. На Западе игнорируют постоянные отказы украинской стороны от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что в настоящее время отсутствуют предпосылки для мирного урегулирования ситуации, и достижение целей специальной военной операции является абсолютным приоритетом для России, что возможно исключительно военным путем.

Кроме того, президент России Владимир Путин подчеркивал, что российская сторона не будет вести переговоры с Киевом только потому, что противник, чьи боеприпасы на исходе, хочет взять паузу для перевооружения. Президент России подчеркнул, что Россия будет требовать письменных гарантий своей безопасности.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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