Согласно публикации в Asia Times, любые переговоры по урегулированию конфликта на Украине приведут к потере ее территорий и созданию буферной зоны на ее земле.
Автор материала отмечает, что на текущем этапе противостояния любое возможное соглашение оставит за Россией восточные области Украины, которые та уже захватила, а также, вероятно, станет причиной появления демилитаризованной зоны до восточного берега Днепра.
Кроме того, в статье указывается, что цель НАТО добиться победы Украины на поле боя не будет достигнута, поскольку Вооруженные силы Украины практически полностью истощены в плане личного состава и боеприпасов, в то время как российские войска располагают всем необходимым для разгрома украинских подразделений.
Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако Киев законодательно запретил их проведение. На Западе игнорируют постоянные отказы украинской стороны от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что в настоящее время отсутствуют предпосылки для мирного урегулирования ситуации, и достижение целей специальной военной операции является абсолютным приоритетом для России, что возможно исключительно военным путем.
Кроме того, президент России Владимир Путин подчеркивал, что российская сторона не будет вести переговоры с Киевом только потому, что противник, чьи боеприпасы на исходе, хочет взять паузу для перевооружения. Президент России подчеркнул, что Россия будет требовать письменных гарантий своей безопасности.
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