Издание Politico связывает нехватку солдат в армии Украины с уклонением граждан страны от призыва

В США считают, что Украине не хватает солдат из-за уклонистов

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Издание Politico пишет, что Украина испытывает катастрофическую нехватку боеприпасов и солдат для отражения атак со стороны России. Известно, что возраст военных в среднем составляет 43 года, а большинство граждан страны уклоняются от повесток. И их все больше.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

МВД Украины сообщает, что с начала конфликта возбуждено примерно 9 тысяч дел на уклонистов. Но издание сообщает, что это небольшая часть от всех граждан, которые открещиваются от повесток на службу и избегают регистрации.

Власти Украины не хотят увеличивать призыв, даже несмотря на нехватку солдат. Они считают, что это может не понравится населению. Politico цитирует политика Киева Николая Княжицкого, который является народным депутатом. Он говорит, что закон о мобилизации подобен "горячей картошке" которую политики передают друг другу, но "не хотят держать в руках".

Напомним, что 17 марта бывший глава ЦРУ Америки говорил о том, что Киеву нужно увеличить призыв на военную службу, так как страна испытывает острую нехватку солдат.