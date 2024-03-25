Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, выразил мнение, что Соединенные Штаты до сих пор считают себя мировым гегемоном, что является крайне опасным и приводит к напряженности во всем мире.
"Сейчас американский политический класс все еще оторван от базовых фактов в мире. США по-прежнему считают, что правят миром. Конечно же, это чрезвычайно наивно и невероятно опасно, это ведет к напряженности повсюду", - уверен Сакс.
По его словам, когда Вашингтон осознает необходимость взаимодействия с Россией, Китаем и другими странами многополярного мира, наступит новая эра мирного сотрудничества.
Эксперт призывает Вашингтон отказаться от иллюзий о возможности диктовать свою волю всему миру и признать объективную реальность формирования многополярной системы международных отношений. Только конструктивный диалог и учет взаимных интересов способны снизить уровень противостояния и создать благоприятные условия для мирного сотрудничества между державами.
Отношения между США и Китаем, в частности, значительно обострились в последние годы из-за торговых споров и территориальных разногласий вокруг Тайваня. Вашингтон предпринимал шаги, направленные на сдерживание экономического роста Пекина, что лишь усугубило напряженность. Для нормализации ситуации необходим отказ от взаимных провокаций и поиск компромиссов на основе взаимного уважения и равноправия.
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