В Америке звучат призывы принять новый многополярный мир и перестать быть наивными

Сакс раскритиковал уверенность Америки в собственной гегемонии

1:28 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, выразил мнение, что Соединенные Штаты до сих пор считают себя мировым гегемоном, что является крайне опасным и приводит к напряженности во всем мире.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

"Сейчас американский политический класс все еще оторван от базовых фактов в мире. США по-прежнему считают, что правят миром. Конечно же, это чрезвычайно наивно и невероятно опасно, это ведет к напряженности повсюду", - уверен Сакс.

По его словам, когда Вашингтон осознает необходимость взаимодействия с Россией, Китаем и другими странами многополярного мира, наступит новая эра мирного сотрудничества.

Эксперт призывает Вашингтон отказаться от иллюзий о возможности диктовать свою волю всему миру и признать объективную реальность формирования многополярной системы международных отношений. Только конструктивный диалог и учет взаимных интересов способны снизить уровень противостояния и создать благоприятные условия для мирного сотрудничества между державами.

Отношения между США и Китаем, в частности, значительно обострились в последние годы из-за торговых споров и территориальных разногласий вокруг Тайваня. Вашингтон предпринимал шаги, направленные на сдерживание экономического роста Пекина, что лишь усугубило напряженность. Для нормализации ситуации необходим отказ от взаимных провокаций и поиск компромиссов на основе взаимного уважения и равноправия.