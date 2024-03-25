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The Times: новые санкции против России привели к проблемам на рынке драгоценных камней

В Европе оценили ущерб из-за санкций в отношении драгоценных камней из России

1:43
Мир

В свете введенных санкций против российских алмазов, европейские трейдеры столкнулись с серьезными проблемами, вызванными новыми правилами торговли драгоценными камнями.

В Европе оценили ущерб из-за санкций в отношении драгоценных камней из России
Фото: www.flickr.com by Frank K is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно публикации британской газеты The Times, участники рынка считают абсурдными и хаотичными требования Европейской комиссии о направлении всех алмазов, поступающих в страны ЕС, в Антверпен для проверки их происхождения.

Трейдеры жалуются на длительные задержки, дополнительные расходы и недовольство клиентов из-за бюрократических проволочек. Чиновники требуют множество документов, подтверждающих источник каждой партии алмазов. Если раньше выполнение заказа занимало пару дней, то теперь этот процесс может растянуться на две недели. Финансовый консультант алмазной отрасли Антверпена сообщил, что десять компаний уже планируют переезд в Дубай или Индию из-за новых правил.

В отличие от Евросоюза, Великобритания и США отказались от подобной схемы, позволив производителям бриллиантов самостоятельно сертифицировать страну происхождения алмазов. Президент Лондонской алмазной биржи выразил облегчение по поводу Brexit, благодаря которому британский рынок избежал хаоса, вызванного санкциями ЕС.

Международный алмазный центр Антверпена направил участникам рынка письмо, в котором признал, что санкции G7 против российских алмазов нарушили поставки из-за новых требований по декларированию и таможенному оформлению.

Несмотря на ограничения, введенные Евросоюзом и G7, российские власти заявляют о намерении перенаправить экспорт алмазов на другие рынки, чтобы компенсировать потери от санкций.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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