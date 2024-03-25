Министерство оборонной промышленности Азербайджана выступило с опровержением информации о передаче мин Украине

Министерство оборонной промышленности Азербайджана опровергло сведения о якобы имевших место поставках артиллерийских мин на Украину. Ведомство выступило с соответствующим опровержением в своих аккаунтах в социальных сетях.
Ранее армянский военный эксперт Владимир Погосян распространил в своем Telegram-канале документы из киевского суда, датированные ноябрем 2023 года. В этих материалах упоминалась поставка азербайджанской компанией 82-миллиметровых мин на территорию Украины.
Однако в азербайджанском оборонном ведомстве категорически отвергли подобные утверждения. По их словам, распространенная информация является полной дезинформацией и вымыслом. Они указали, что попытки распространять ложные новости такого рода в армянских Telegram-каналах уже предпринимались ранее.
Министерство заверило, что у обвинений в адрес Азербайджана отсутствуют какие-либо основания. Соответственно, эти сведения не заслуживают доверия. Было подчеркнуто, что Азербайджан не отправлял никакой военной продукции в указанном направлении.
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