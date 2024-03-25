Министерство оборонной промышленности Азербайджана выступило с опровержением информации о передаче мин Украине

Азербайджан опроверг информацию о поставке боеприпасов для ВСУ

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Министерство оборонной промышленности Азербайджана опровергло сведения о якобы имевших место поставках артиллерийских мин на Украину. Ведомство выступило с соответствующим опровержением в своих аккаунтах в социальных сетях.

Фото: https://t.me/epoddubny/15351

Ранее армянский военный эксперт Владимир Погосян распространил в своем Telegram-канале документы из киевского суда, датированные ноябрем 2023 года. В этих материалах упоминалась поставка азербайджанской компанией 82-миллиметровых мин на территорию Украины.

Однако в азербайджанском оборонном ведомстве категорически отвергли подобные утверждения. По их словам, распространенная информация является полной дезинформацией и вымыслом. Они указали, что попытки распространять ложные новости такого рода в армянских Telegram-каналах уже предпринимались ранее.

Министерство заверило, что у обвинений в адрес Азербайджана отсутствуют какие-либо основания. Соответственно, эти сведения не заслуживают доверия. Было подчеркнуто, что Азербайджан не отправлял никакой военной продукции в указанном направлении.