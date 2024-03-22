Габриэлюс Ландсбергис призвал "не терять фокус" на фоне новостей о теракте в "Крокус Сити Холле".
"Давайте не будем терять фокус", — написал Ландсбергис в своих соцсетях.
Запись Главы МИД Литвы репостнула премьер-министр страны. Официальных комментариев и заявлений после трагедии в Подмосковье литовские власти не давали.
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.