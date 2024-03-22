Франция предложила внести пшеницу в механизм ограничения импорта из Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал желание включить пшеницу в защитный механизм ЕС для ограничения импорта с Украины.
"Пшеница должна быть включена в защитный механизм ЕС по ограничению импорта с Украины. Я думаю, что соглашение по этому вопросу будет скоро достигнуто", — сообщил Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского Союза в Брюсселе.
Совет ЕС и Европарламент в среду утвердили новое предложение о продлении на один год до 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза товаров с Украины, с ужесточенными ограничениями и возможностью немедленного прекращения поставок в ЕС определенных сельхозпродукции, таких как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед.
В рамках защитного механизма предполагается введение пошлин на определенные группы товаров, импортированных из Украины, при превышении средних объемов импорта на 2022-2023 годы.
Позднее министр сельского хозяйства Франции Марк Фено подчеркнул недостаточность механизма защиты от чрезмерного импорта с Украины.
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